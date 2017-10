Ilmateenistus: oktoobri lõpus on oodata ilma lühiajalist külmenemist

Suurema osa kuust valitseb läänevool. Kuu alguses saabub Eestisse Atlandilt madalrõhkkond, mis muudab ilma sajuseks ja tuuliseks. Kümnepäevaku lõpul pöördub vool lühiajaliselt lõunakaarde ja kannab sealt meile uue sajuse tsükloni.

Kuu teisel poolel läänevool taastub ning madalrõhulohud vahelduvad kõrgrõhuharjadega. Viinakuu alguses Eesti kohal olev suhteliselt soe õhumass vahetub jahedama ja kümnepäevaku lõpus taas korraks soojema vastu.

Päevased õhutemperatuuri maksimum jäävad 10 kraadi lähedale, ka ööd on valdavalt plusskraadides, vaid pikemate selgimiste korral on õhus oodata nulli lähedast temperatuuri. Ilma lühiajalist külmenemist on oodata kuu viimases veerandis.