Vananaistesuvi jätkub uuel nädalal

Ilmateenistuse teatel katab teisipäeval Eestit kõrgrõhkkonna edelaserv. Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub ida- ja kagutuul 2-8 m/s. Sooja on 4-10, saarte rannikul kuni 12 kraadi. Teisipäeva päeval on samuti päikesepaisteline ja kuiv ilm. Puhub ida- ja kagutuul 2-8 m/s. Sooja on 15-19 kraadi.

Kolmapäeval liigub kõrgrõhkkond Laadoga taha, ent öösel püsib siiski selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub ida- ja kagutuul 2-8 m/s. Sooja on 3-9, saarte rannikul kuni 12 kraadi. Ka kolmapäeva päeval on päikesepaisteline ja kuiv ilm. Puhub kagu- ja idatuul 2-8 m/s. Sooja on 15-18 kraadi.

Neljapäeval asub Eesti kohal kõrgrõhkkond. Öösel on taevas selge või pisut pilves, kuid ilm püsib sajuta. Puhub ida- ja kagutuul 2-7 m/s. Sooja on 3-9, rannikul kuni 12 kraadi. Neljapäeva päeval on vahelduva või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub idakaaretuul 2-8 m/s. Sooja on 15-18 kraadi.

Reedel jääb kõrgrõhkkond Eesti kohale. Ilm on vaikne ja sajuta, kuid laiguti kujuneb taevasse õhuke madal pilvekiht. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur langeb öösel 4-8, rannikul kohati 12 kraadini. Päeval tuleb 14-18 kraadi sooja.