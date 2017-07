Riigi ilmateenistus hoiatab, et täna pärastlõunal sajab mitmel pool Eestis äikesevihma, tuulepuhangud ulatuvad rannikul 15 meetrini sekundis.

Sajuhood on kohati tugevad ning mõnel pool võib tulla rahet. Äikesepilvede all on tuul puhanguline. Pilved liiguvad Eesti lõunaosast ida-kirde suunas.

Ennelõunal puhub muutliku suunaga tuul 2-6 m/s, pärastlõunal puhub Ida-Eestis idakaare tuul 3-8 m/s, Lääne-Eestis tugevneb loodetuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhusooja on Lääne-Eestis 14 kuni 19, Ida-Eestis kuni 23 kraadi.