Nädala ilm: oodata on kuni 25 kraadi sooja, vihma, äikest ja tugevat tuult

Riigi ilmateenistuse prognoosi järgi on ees üsna sajune nädal, kohati on oodata tugevaid tuulepuhanguid ja äikest. Sooja tuleb teisipäeval kuni 25 kraadi, järgnevatel päevadel aga õhutemperatuur langeb, ulatudes mõnel pool Eestis vaid 13 kraadini.

Teisipäeval kujundab meie ilma Läänemere lõunaosast põhja suunas liikuv aktiivne madalrõhkkond. Pöörise idaservas levib üle riigi edelast kirdesse madalrõhulohk ühes niiske ja sooja õhuga, mis põhjustab nii äikest kui ka tugevaid vihmahooge. Õhutemperatuur jõuab paljudes kohtades mandril tõusta enne sadu tublisti üle 20 kraadi, Lääne- ja Edela-Eestis jahutab juba hommikupoolikul saabuv vihm õhu maha. Õhutemperatuur on 17–22, Ida-Eestis kuni 25 kraadi. Puhub kagu- ja idatuul 5–11, puhanguti 15 m/s. Õhtul pöördub tuul Liivi lahe ümbruses edelasse.

Kolmapäeval sajab kohati hoovihma, puhub edelatuul 3-10, rannikul öö hakul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on öösel 12 kuni 17, päeval 19 kuni 23 kraadi.

Neljapäeval liigub Poola põhjaosa kohalt kirde suunas uus osatsüklon, mis lohuna liigub Baltimaade kohale ja võtab siis suuna põhja poole. Öösel võib sadada kohati vähest vihma, päeval on vihmasadu laialdane, kohati võib sadu olla tugev ja on äikest. Mandril puhub nõrk lõunakaare tuul, saartel lääne- ja loodetuul 5-10, pärastlõunal puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel 9 kuni 14, päeval 14 kuni 19, Ida-Eestis kuni 22 kraadi.

Reede öösel on sajuhooge vähem, päeval laialdasemalt. Puhub mõõdukas lääne- ja edelatuul, mis päeval tugevneb 8-13, saartel ja Liivi lahe ümbruses võivad puhangud ulatuda kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on öösel 8 kuni 13, päeval 13 kuni 18 kraadi.

Laupäeva öösel sajab peamiselt Lääne-Eestis, päeval arenevad hoovihmapilved ka idapoolsetes maakondades. Puhub jätkuvalt tugev edela ja lõunatuul, mis õhtuks veidi rahuneb. Õhutemperatuur on öösel 9 kuni 14, päeval Lääne-Eestis 13 kuni 18, Ida-Eestis 18 kuni 21 kraadi.

Pühapäeva öösel on Lääne-Eestis ilm vihmane, päeval on sajuhooge hõredamalt. Puhub mõõdukas edelatuul. Õhutemperatuur on öösel 10 kuni 14, päeval 17 kuni 22 kraadi.