Tavatult sooja ilma tõttu tuli Norras kehtestada piiranguid

Mitmes Norra lõuna ja ida osa maakonnas on kehtestatud piirangud vee tarbimisele, sest tavatult soojade ilmade tõttu on veekasutus kasvanud.

Paljudes linnades on kehtestatud päevasel ajal veekasutamisele, kastmisele piiranguid, vahendab Local Norra rahvusringhäälingut. Piirangud puudutavad pea poolt miljonit inimest ning elanikel soovitatakse uurida kohaliku omavalitsuse kodulehelt, millised konkreetsed piirangud kehtivad.

«Vee kasutamine kasvas järsult viimase nädala jooksul, seetõttu pidasime vajalikuks piirata vee kasutamist,» rääkis Telemarki maakonnas asuva Bamble esindaja Andre Olsen Lindkjenn.

Ta selgitas, et veepiirangud tuli kehtestada, et kõrgematel korrustel elavatele iniemsetni jõuaks vesi. Samuti on vaja vett säästa võimaliku tulekahju puhuks.

Tønsbergi linna esindaja Øyvind Myhre sõnul kehtestati piirangud mõistliku veekasutuse tagamiseks. «Kui kõik kasutavad vett üheaegselt, siis meil tekib probleem. Reeglid on kehtestatud selleks, et vett kasutatakse õigel ajal ja õiges kohas. Kui kasta päikselise päeva ajal, siis enamik veest aurustub,» rääkis Myhre.

Veekasutus piirangute rikkujaid ähvardab trahv 1500 Norra krooni (158 eurot).