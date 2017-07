Südasuvi ja öine temperatuur langeb nulli

Reedel Eestis õhurõhk tõuseb ja Venemaa kohal tiirleva madalrõhkkonna mõju väheneb. Tõusva õhurõhu foonil kujuneb Läänemere kohale nõrk kõrgrõhuvöönd, mis hajutab ööks pilved. Ilm on sajuta. Puhub mõõdukas loode- ja läänetuul Virumaa rannikul ja ka Peipsi ääres võivad puhangud 11-12 m/s ulatuda.

Minimaalne temperatuur õhus langeb aga 4-5 kraadini, maapinna lähedal võib kohati 0 kraadini langeda. Rannikul on öösel sooja kuni 12 kraadi. Päeval areneb pilverünki ja neist võib üksik sisemaal ka lühiajalise vihmahoo anda. Läänekaare tuul rahuneb, vaid Peipsi ääres võib veel loodetuule puhanguid 12 m/s olla. Õhutemperatuur tõuseb 15 kuni 20 kraadini.

Laupäeval on Eesti kohal nõrk kõrgrõhuvöönd. Öö on enamasti selge, sajuta, rahulik ja väga jahe. Minimaalne õhutemperatuur kukub taas 4-5 kraadini, maapinnal võib kohati 0 kraadi lähedale langeda. Päeval tekib pilverünki, neist märkimist väärivat sadu ei tule, kuid üksikud rabinad välistatud pole. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur tõuseb 20 kraadini, meretuulega rannikul kuni 16 kraadini.

Pühapäeval kõrgrõhuvöönd üürikeseks nõrgeneb. Lisandub pilvi ja öösel võib kohati vihma sadada. Tuul pöördub põhjakaarde, aga on nõrk. Õhutemperatuur on 6-11, rannikul kuni 14 kraadi. Päeval tugevneb Läänemere kohal uuesti kõrgrõhkkond ja saju võimalus on võrdlemisi väike. Tuul pöördub läänekaarde ja on nõrk. Õhutemperatuur on 17-22 kraadi.