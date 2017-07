Homne ilm püsib veel jahe ja tuuline

Valge mere rannikul asetsev madalrõhkkond täitub, kuid selle edelaserv riivab homme veel Eestit. Kõrgemates õhukihtides valitsev loodevool hoiab meie ilma jahedana ning tuule puhangulisena. Päeva jooksul arenevad välja taas lokaalsed rünksajupilved.

Neljapäevane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ning kohati sajab hoovihma. Puhub loode- ja läänetuul 4–10, rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on 13 kuni 17 kraadi.

Reedel jääb madalrõhkkond Venemaa kohale tiirlema, samal ajal sirutub Kesk-Euroopa kohalt kõrgrõhkkond Balti riikide poole. Kahe rõhuala piirimail on pilvi hõredamalt ja suuremal osal Eestist on ilm sajuta, pole aga välistatud, et üksik pilverünk siiski lühiajalise kerge vihmahoo kusagile poetab. Lääne- ja loodetuul tasapisi nõrgeneb. Öösel langeb minimaalne temperatuur 4 kuni 5 kraadini, meremõjuga rannikul on sooja kuni 12 kraadi, päeval tõuseb aga 15 kuni 20 kraadini.

Laupäev tuleb enamasti ilusa ilmaga. Balti riikide kohal tugevneb kõrgrõhuhari ega lase pilvedel jõudsalt areneda ning märkimist väärivat sadu ei tule. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Temperatuur langeb öösel õhus 4 kuni 5 kraadini, maapinna lähedal veel paar-kolm kraadi madalamale, rannikul on kuni 12 kraadi. Päeval tuleb sooja juba 18 kuni 21 kraadini, meretuulega aga kuni 16 kraadi.

Pühapäeval kõrgrõhuhari eemaldub. Öösel on veel pilvi hõredalt ja ilm sajuta. Tuul pöördub idakaarde, aga on nõrk. Õhutemperatuur on 6 kuni 11, rannikul kuni 15 kraadi. Päeval laieneb Skandinaaviast üle mere madalrõhkkonna serv. Pilvisus tiheneb ning Eesti lääneserva jõuavad vihmapilved, mis õhtu poole edasi sisemaa suunas liiguvad. Ida-Eesti võib aga sajuta läbi saada. Valdavaks saab nõrk lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on 17 kuni 22 kraadi ning seal, kus kauem kuiva peab, tõuseb veel paar kraadi kõrgemale.

Vesi soojem kui õhk

Veetemperatuurid randades küündivad kõigest 18 kraadini ja külma vee tõttu lehvib enamikes randades punane või kollane lipp,. Mitmetes supluskohtades on siiski vesi soojenenud juba sedavõrd, et lehvib roheline lipp. Nendeks on Kubija, Paala ja Verevi rannad, kus vesi on sama soe (18 kraadi - toim) või soojemgi kui õhutemperatuur. Sellegipoolest rahvast neis randades napib.

Kõige külmem on vesi Sillamäe, Haabneeme ja Pikakari randades, kus mõõdeti täna keskpäeval vaid 12 kraadi. Veetemperatuuride infot saab jälgida siit: Veetemperatuur randades. Ühtlasi näeb sealt, kui palju inimesi parajasti rannas on.