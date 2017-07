Ilma paranemist juulis loota ei maksa

Kuu esimesel kolmandikul hoiab Läänemere ümbruse ilma oma kontrolli all madalrõhkkond, mille lääneserva mööda liigub meile jahedamat õhku ja ka niiskust. Öösiti on sajuhooge harvem, päeval laialdasemalt. Saabuvas jaheduses langeb sisemaal õhutemperatuuri miinimum mõnes kohas 6°C ümbrusse, päeval on sooja kuni 17°C, alates 8. juulist kuni 21°C, prognoosib ilmateenistus oma kodulehel.

Pärast 10. juulit on ilm ikka muutlik. Lühiajaliselt tugevneb kuivema ilmaga kõrgrõhkkonna mõju ja seejärel suureneb taas uue madalrõhkkonna surve, mis toob nii vihmapilvi kui sooja õhumassi. Madalrõhulohu eemaldumisel vahetub õhumass värskema vastu.

Nõnda muutlikuna võib ilm püsida kuu lõpuni, pakkudes kord soojemat, kord jahedamat ilma ning kuu keskmine õhutemperatuur tuleb normilähedane (norm +16,9..+18,0°C ) , kohati veidi jahedam.

Sagedased sajud võivad hulgalt võrdlemisi väikesed olla ning seetõttu kuu jooksul tuleb sademeid normi piires (norm 49..83 mm) ja kuhu äikesevihmad satuvad, seal on sajuhulk tavapärasest suurem.