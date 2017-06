Ka uus nädal tuleb tavapärasest jahedam

Laupäev on ilmselt lähemast seitsmest päevast kõige kõledam. Siin-seal tuleb hoog vihma, aga mõni paik võib ka kuivalt pääseda. Pilvekiht ei taha kuidagi hajuda ja sooja on enamasti 14–15, vaid mõnes üksikus kuivas paigas võib temperatuur tõusta 17–18 kraadini.

Pühapäeval kaardub madalrõhkkonna põhjapoolne serv Eesti kohale ja pilvekihti tekib selgemaid laike. Vihmahooge on rohkem Eesti lõunapoolses osas ja ka Peipsi ümbruses, mujal hõredamalt. Tuul nõrgeneb tasapisi ning vaid põhjarannikul ulatuvad idakaare tuule puhangud veel 14 m/s. Sooja on öösel 10–15 ja päeval 18–21, sajuhoogudes ja meretuulega rannikul 15 kraadi ümber.

Esmaspäevaks ei anna madalrõhkkond ikka alla ning toob vihmahooge lisaks. Pärastlõunal peaks ilm siiski paranema ja taevas selgemaks tõmbuma. Õhutemperatuur on öösel 10–15, päeval 18–20, sajuhoogudes ja meretuulega rannikul kuni 16 kraadi.

Teisipäeval nihkub kaalukauss õige pisut kõrgrõhkkonna kasuks. Öö on suurema sajuta, päeval areneb aga rünksajupilvi ning hoovihma tõenäosus on uuesti suur. Puhub võrdlemisi tugev edela- ja läänetuul. Sooja tuleb öösel 9–14 ja päeval 16–20 kraadi.

Kolmapäeval muutub kõrgrõhkkond tugevamaks ja peletab ööks sajupilved Peipsi taha. Samas aitab päike päeva peale niiskust õhku tõsta, pilverünki kasvatada ja hoovihma võimalus on taas märksa suurem. Öine temperatuur kõigub 10 kraadi ümber ning päeval on võrdlemisi tugevas lääne- ja loodetuules sooja vaid 16–19 kraadi.

Neljapäeval peaks kõrgema rõhuga foon suurema saju meist eemal hoidma, kuid see ei välista, et päeval teeb üksik pilverünk lühiajalise sajuhoo. Jahedas õhumassis langeb temperatuur öösel 5–10 kraadini, meremõjuga rannikul on soojem. Päeval on sooja 16–20 kraadi, kuid puhub võrdlemisi tugev läänekaare tuul.

Reedel on ilm kõrgrõhkkonna põhjaserva toel sajuta ja peaks näitama ka päikest. Öö on veel jahe ja sisemaal langeb temperatuur alla 10, päeval aga tõuseb veidi üle 20 kraadi. Kui kõrgrõhkkond vastu peab, siis jätkub seda mõnu ka laupäevaks.