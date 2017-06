Tantsupidu algab vihmas ja tugevas tuules, lauljad jäävad kuivaks

Ilmateenistuse andmetel liigub madalrõhkkond Läänemere lõunavete kohale ja selle serva mööda kandub lõunakaarest soe ja niiske õhumass Eesti kohale. Vihma hakkas Tallinnas sadama kella 13 paiku ning vihmakeebid on tõenäoliselt vaja seljas hoida ka kell 19 peetava tantsupeo etenduse ajal. Ida- ja kirdetuul tugevneb puhanguti 15-18 m/s. Õhutemperatuur on tantsupeo etenduse ajal 13-14°C, nii et selga on soovitatav panna tuulekindlad soojad riided. Ilmateenistuse sünoptiku Taimi Paljaku hinnangul on Tallinnas äikesetõenäosus väike.

Laupäeval jääb madalrõhkkond Läänemere äärde tiirlema ja selle serva mööda liigub üle Eesti vihmapilvi. Öö on vihmane, hommikuks saab tihedam sadu läbi. Päeval Tallinnas vihmasadu oodata ei ole, kuid võivad esineda nõrgad ja lühiajalised sajuhood. Tuul on ennelõunal tugev, puhanguti kuni 12 m/s, kuid pärastlõunal vaibub. Eesti põhjaserv jääb sooja ja jaheduse piirialale, seetõttu võib temperatuur olla vaid kuni 14-15°C.

Paljaku sõnul väike tõenäosus on, et laupäeval taevas selgineb ja ilm läheb soojemaks, kuid tõenäoliselt temperatuur üle 15°C ei tõuse. Positiivsena toob ta aga välja, et vihmasajud on pigem hommikul, mistõttu proovides peaks kindlasti vihmaga arvestama, aga keskpäevast alates mõnes kohas küll võib tulla hoovihma, ent sünoptik julgeb loota, et õhtune ilm tantsijaid ei kiusa.

Pühapäeval püsib madalrõhkkond Läänemere piirkonnas ja nõrgeneb. Samal ajal nihkub Soome laheni põhjapoolse kõrgrõhkkonna serv. Kahe rõhuala piirimail on öösel ja ennelõunal vihmahooge hõredalt, see tähendab, et rongkäigu ajal on lootust sajust pääseda ja lauljad jõuavad kuivana laulukaare alla.

Paljak ütles, et tänased ilmaprognoosid lubavad pühapäevaks vihmavõimaluse vähenemist ja sadu näha ei ole. Idakaare tuul, mis laupäeva pärastlõunal vaibub, tugevneb laulupeo ajaks taas. Õhutemperatuur on päeval 17-20 °C.