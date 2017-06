Soomlased rõõmustavad: talv saab lõpuks läbi

10. juunil oli Kilpisjärvil veel 67 cm jääd, kuid see peaks lähipäevil sulama, kirjutab Yle.

Lapimaal Enontekiöl on inimesed veel juunis saanud käia jääl kala püüdmas. «Keegi sõitis lumesaaniga järvel veel kas 10. juunil või oli see kaheksandal. See tundus pisut raju, aga ta jõudis kaldale,» rääkis Kilpisjärvi turismikeskuse töötaja Suvi Mansikkasalo.

Eelmisel nädalal hoiatas Soome keskkonnaamet turiste ja kohalikke, et järvejääle minek on ohtlik. Praeguseks on jääd veel ainult järve põhjaosas.

«Madalamas osas on jää juba täiesti sulanud,» ütles Mansikkasalo. 10. juunil mõõdeti järvejää paksuseks 67 cm ja see on absoluutne juunikuu rekord. Tavaliselt on järv jäävaba jaanipäevaks, kuid 2016. aastal oli jää kadunud juba juuni alguseks. Jääsulamise põhjuseks on külm kevad. Enamik Lapimaa järvi on juba jaanikuu algusest jäävabad.

Kilpisjärvi asub 500 meetrit üle merepinna ja hakkab jäätuma juba oktoobris. Jaanipäeva tähistamise traditsioonide hulka kuulub ka 180 meetri pikkune suusavõistlus.

Kilpisjärvi (põhjasaami Gilbbesjávri) on küla Soome Lapimaa lääni Lapi maakonna Enontekiö valla kõige loodepoolsemas nurgas Käsivarre pöidlas Kilpisjärvi järve ääres. See on Soome kõige kaugem küla: ta asub 165 või 180 km kaugusel Enontekiö kirikukülast Hettast ja 105 km kaugusel Kaaresuvantost. Norra linn Tromsø jääb 160 km kaugusele.

Elanike arv on 114 (2000), enamikus saamid.