Ilm läheb paariks päevaks jälle suvisemaks

Korraks on Eesti kohal nõrguke kõrgrõhuala, mis tekitab suvetunde. Kuigi õhutemperatuur tõuseb vaid kohati vaevu 20 kraadini, on tuul see-eest tasasem ja vihmapilved ei kimbuta. Seega võrreldes eelmiste päevadega on päikese paistel üsna mõnus olla.

Ilm on vahelduva pilvisusega, pärastlõunal võib paiguti sadada hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3–9, põhjarannikul läänetuul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 15–20 kraadi.

Neljapäeval kõrgrõhuvöönd eemaldub, aga ilm on veel sajuta ja vaid õhukese pilvekihiga. Samal ajal liigub Kesk-Euroopast uus madalrõhkkond Läänemere lõunarannikule ja laieneb servaga Soome lahe poole ning tõstab ida- ja kirdetuule tugevamaks, hommikuks on puhanguid 12, päeval 14 m/s. Õhutemperatuur on öösel 4 kuni 9, saarte rannikul kuni 14, päeval 20 kuni 23, meretuulega rannikul kuni 18 kraadi. Õhtu poole pilvisus tiheneb ning Liivi lahe ümbrusse ja üle lõunapiiri jõuab vihmasadu ning jätkub ida- ja kirdetuule tugevnemine, puhangud tõusevad rannikul 17 m/s.

Reedel liigub madalrõhkkond Rootsi rannikule ja selle kirdeserv ühes vihmapilvedega laieneb Eesti kohale, võib olla äikest ja tugevaid sajuhooge. Ida- ja kirdetuul ulatub puhanguti 15, põhjarannikul kuni 20 m/s, sisemaal õhtu poole tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel 10 kuni 14, päeval 14 kuni 15 kraadist Põhja-Eestis kuni 22 kraadini lõunaservas.

Laupäeval jääb madalrõhkkond Läänemere kohale tiirlema ja selle serva mööda liigub üle Eesti hoogsajupilvi. Kord siin, kord seal sajab hoovihma. Tuul pöördub lõunakaarde ja jääb nõrgaks, vaid põhjarannikul puhub lõunani tugev idatuul. Õhutemperatuur on 15 kuni 20 kraadi.

Pühapäeval püsib Läänemere kohal hääbuv madalrõhkkond, mis aga ulatub kõrgetesse õhukihtidesse, soodustades nõnda rünksajupilvede arengut, iseäranis pärastlõunasel ajal. Öösel on vihmahooge hõredalt, päeval aga laialdaselt. Puhub mõõdukas lõuna- ja kagutuul. Õhutemperatuur on päeval 15 kuni 20 kraadi.