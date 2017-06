Tantsupeolistel tuleb rinda pista tuule ja vihmaga

Homme eemaldub madalrõhkkond Valge mere äärde, aga selle edelaserv ulatub ikka Läänemere äärde, vahendab ilmateenistus nädalaprognoosis. Hoovihma võimalus püsib, ehkki sajuhooge on harvem. Puhub tugev edela- ja läänetuul, puhanguid on 15, Soome lahe ääres 17-18 m/s. Õhutemperatuur on öösel 8..12, päeval 15..19°C.

Kolmapäeval Venemaa põhjaaladele kaugeneva madalrõhkkonna mõju väheneb ja üürikeseks tugevneb Läänemere kohal kitsas kõrgrõhuvöönd ning saju võimalus on väike. Päeval üksik hoog vihma siiski päris välistatud pole. Öösel on põhjarannikul veel edela- ja läänetuule iile 14 m/s, seejärel tuul tasapisi nõrgeneb ning päev tuleb mõõduka läänekaare tuulega. Õhutemperatuur on öösel 8..13, päeval 17..20°C.

Neljapäeval kõrgrõhuvöönd eemaldub, aga ilm on veel sajuta ja vaid õhukese pilvekihiga. Samal ajal liigub Kesk-Euroopast uus madalrõhkkond Läänemere lõunarannikule ja laieneb servaga Soome lahe poole ning tõstab ida- ja kirdetuule tugevamaks, hommikuks on puhanguid 12, päeval 14 m/s. Õhutemperatuur on öösel 6..11, päeval 20..24, meretuulega rannikul kuni 18°C.

Õhtul pilvisus tiheneb ning Edela- ja Lõuna-Eestisse võib vihm jõuda ning ida- ja kirdetuul tugevneb rannikul puhanguti kuni 18 m/s.

Reedel, mil toimub tantsupeo esimene etendus, liigub madalrõhkkond Läänemere lõunavete kohale ja selle kirdeserv ühes vihmapilvedega laieneb Eesti kohale. Tugev idatuul ulatub puhanguti 15, öösel rannikul kuni 18 m/s, päeva peale sisemaal tuul rahuneb. Õhutemperatuur on öösel 9..14, päeval 18 kraadist Põhja-Eestis kuni 22 kraadini sisemaal, Lõuna-Eestis võib veel paar-kolm kraadi kõrgemale tõusta.

Laupäeval liigub madalrõhkkond Läti kohale ja selle põhjaservas on Eestis ilm sagedaste hoovihmadega. Idakaare tuul on enamasti rahulik, vaid Soome lahe rannikul võib ikka tugevamaid puhanguid olla. Õhutemperatuur on öösel 10..15, päeval 17..20°C.

Pühapäeval, kui toimub laulu- ja tantsupeo rongkäik ning pärastlõunal laulupidu, madalrõhkkond tänase seisuga nõrgeneb ja eemaldub Venemaale. Tõusva õhurõhu foonil jääb meil sajuhooge harvemaks ja tuul rahuneb ning puhub valdavalt kirdest. Õhutemperatuur on öösel 9..14, päeval 17..20°C.