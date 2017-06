Uue nädala algus tuleb jahe ja sajune

Põhjalahe kohal asetsev madalrõhkkond on esmaspäeval väheliikuv, teisipäeval võtab aga kursi üle Soome Venemaale. Mööda õhukeerise lõunaserva liiguvad üle Eesti mitmed vihmapilved ja edelatuul on puhanguline. Õhk on jahe ja päevased termomeetrinäidud jäävad kõikjal alla 20 kraadi.

Esmaspäevane ilm on pilves selgimistega, sajab hoovihma, õhtul aga saju võimalus väheneb. Edelatuul puhub rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 13 kuni 18 kraadi.

Teisipäeval on ilm vahelduva pilvisusega ning mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lääne- ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 14 kuni 18 kraadi.

Kolmapäeval ja neljapäeval tuleb praeguse prognoosi järgi vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm ning mitmel pool paistab päike. Õhutemperatuur tõuseb neil päevil 22 kraadini.