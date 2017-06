Uus nädal algab sajuselt

Pühapäeva öösel tuleb pilves selgimistega ilm ja paljudes kohtades sajab hoovihma. Päeval on ilm vahelduva pilvisusega ning hoovihma on oodata paiguti. Öösel pöördub tuul kagust ja lõunast edelasse ning puhub kiirusega 4–11, saartel ja rannikul puhanguti 14 m/s. Päeval puhub edelatuul 5–11, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on öösel 8–14 ja päeval 16–20 kraadi.

Esmaspäeval on pilves selgimistega ilm, hooti sajab vihma ja päeval on ka äikeseoht. Puhub edela- ja lõunatuul 5–11, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja tuleb öösel 8–13 ja päeval 13–17 kraadi.

Teisipäeval tuleb vahelduva pilvisusega ilm, öösel sajab kohati ja päeval mitmel pool hoovihma. Öösel puhub edela- ja läänetuul 4–10, Lääne-Eesti saartel puhanguti kuni 14 m/s. Päeval puhub lääne- ja loodetuul 5–11, saartel ja rannikul puhanguti 14–16 m/s. Sooja on öösel 7–12 ja päeval 14–18 kraadi.

Kolmapäeva öösel on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Päeval tuleb vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub lääne- ja loodetuul 4–10, öösel saartel ja rannikul ning päeval põhjarannikul puhanguti 14 m/s. Öösel on sooja 7–12 ja päeval 15–20 kraadi.