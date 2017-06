Jaaniööl võib temperatuur Ida-Eestis nulli lähedale langeda

Jaaniööl tuleb saartel ja läänerannikul sooja 9 kuni 13 kraadi, mujal on õhk jahedam ning Ida-Eestis võib öösel temperatuur langeda isegi null kraadi lähedale. Homme on oodata pilves selgimistega ilma ja mitmel pool sajab hoovihma.

Jaaniööl on veel kõrgrõhuvöönd mõjusam. Mandril on ilm sajuta ja rahulik. Taevas on kas selge või õhukese kõrge pilvekihiga ja jahedas õhumassis langeb temperatuur 3 kuni 8, Ida-Eestis võib maapinnal langeda üürikeseks null kraadi lähedale. Saartel pilved tihenevad ja hommikul võib ka tiba vihma tulla. Tuul pöördub kagusse ja tugevneb 4-7 m/s. Saartel ja läänerannikul on sooja 9 kuni 13 kraadi.

Jaanipäeval läheneb merelt madalrõhulohk. Pilved tihenevad ja Lääne-Eestis sajab veidi vihma. Ida pool suureneb saju võimalus pärastlõunal, Peipsi äärde võib vihm alles hilisõhtul jõuda. Tuul puhub lõunakaarest ja on mõõdukas. Õhutemperatuur tõuseb 15 kuni 18 kraadini, sajupilvede all langeb 13 kraadini.

Pühapäeval liigub madalrõhkkond Skandinaaviast Botnia lahe äärde ja selle servas on meie ilm vihmahoogudega. Öösel puhub tuul lõunakaarest ja tugevneb, päeval pöördub edelasse ja läände ning puhangud ulatuvad 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel 9 kuni 14, päeval 16 kuni 20 kraadi.