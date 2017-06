Jaanilaupäev tuleb kuiv, pärast seda kisub sajule

Reedeks madalrõhkkond eemaldub ja nõrga kõrgrõhuvööndi all on ilm suurema sajuta. Samas pole välistatud, et mõni üksik pilverünk võib eeskätt Eesti kirde- ja kagunurgas poetada lühiajalise vihmahoo. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Minimaalne õhutemperatuur langeb öösel 5–6, meretuulega rannikul 14 kraadini, päeval tõuseb temperatuur Põhja-Eestis 15 kraadi ümbrusse, lõunapoolsetes maakondades 20 kraadi alla.

Jaaniööl kõrgrõhuhari eemaldub, sest Skandinaaviasse jõuab uus madalrõhkkond ja selle pilveserv laieneb üle Läänemere. Mandril on jaaniöö sajuta ning öö hakul on ilm sajuta veel ka saartel. Vastu hommikut jõuab aga vihm Saaremaale, sealt edasi Liivi lahele ja Hiiumaale. Tuul pöördub lõunakaarde, kuid on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur langeb 4–8 kraadini, rannikul on sooja kuni 14 kraadi.

Päeva jooksul madalrõhkkonna mõju suureneb ja sadu laieneb. Kui idapoolsetes maakondades on ennelõuna veel sajuta, siis õhtuks jõuab vihm ka Peipsi äärde. Tuul puhub lõunakaarest ja on mõõdukas. Õhutemperatuur tõuseb 14–17 kraadini.

Pühapäeval liigub madalrõhkkond Skandinaaviast Botnia lahe äärde ja selle servas sajab vahetevahel vihma. Lõunakaare tuule puhangud ulatuvad 14, saartel 17 m/s. Sooja on öösel 9–14 ja päeval 16–20 kraadi.

Esmaspäeval suundub madalrõhkkond üle Soome Karjala poole ja selle servas sajab meil hoovihma. Puhub tugev edela- ja läänetuul, puhanguid on 15, rannikul 18 m/s. Sooja tuleb öösel 9–14 ja päeval 14–18 kraadi.

Teisipäeval eemaldub madalrõhkkond sügavamale Venemaale ja selle järel on Eestis vihmahooge harvem. Puhub tugev lääne- ja loodetuul, õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on öösel 8–13 ja päeval 15–19 kraadi.

Kolmapäeva ööks tugevneb kõrgrõhuhari. Pilved hajuvad, taevas selgineb ning ilm tuleb sajuta ja rahulik. Sooja on öösel 5–10, rannikul kuni 13 kraadi. Päeva jooksul eemaldub kõrgrõhuhari aeglaselt ida poole, hoides samas ilma sajuta ja võrdlemisi päikeselisena. Tuul pöördub lõunakaarde. Õhutemperatuur tõuseb 21–23 kraadini, vaid meremõjuga rannikul on jahedam.