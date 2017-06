Jaaniöö võib mööduda sajuta

Teisipäeva öösel nõrk kõrgrõhuhari eemaldub. Skandinaaviast läheneb madalrõhulohk ja selles tekib uus osatsüklon, mis liigub edasi Botnia lahele. Tihe pilvemass liigub üle Läänemere ning Saaremaal ja Hiiumaal hakkab pärast keskööd vihma sadama. Sadu liigub kiiresti edasi mandrile. Puhub läänekaare tuul 4-9 m/s, hommikuks pöördub tuul lõunakaarde, saartel ja Liivi lahel edelasse ning tugevneb puhanguti 15 m/s.



Sooja on 7-11, rannikul kuni 13 kraadi. Päeval liigub madalrõhkkond piki Soome lahe rannikut itta ja selle servas sajab Eestis vihma. Pärastlõunal lääne poolt alates pilved hõrenevad ja sajuhood harvenevad. Tuul pöördub edelast läände ja loodesse ning tõuseb 8-12, sisemaal puhanguti 17, saartel ja rannikul kuni 23 m/s. Sooja tuleb 14-19 kraadi.

Kolmapäevaks ja neljapäevaks jääb madalrõhkkond Venemaa põhjaosa kohale ja selle edelaserv ulatub üle Läänemere. Vihmahooge on öösiti harva, päevasel ajal aga üle Eesti. Puhub tugev loode- ja läänetuul, puhanguid on kuni 15, ööl vastu kolmapäeva Soome lahe rannikul kuni 18 m/s. Sooja on öösiti 7-12, päeval 14-17 kraadi, neljapäeval ka kuni 19 kraadi.

Reedeks ehk jaanilaupäevaks madalrõhkkond eemaldub ja nõrga kõrgrõhuvööndi all on Eesti ilm suurema sajuta. Pole aga välistatud, et mõni üksik paik Eesti kirde- või kagunurgas lühiajalise vihmahoo saab. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Öösel langeb minimaalne õhutemperatuur 5-6, meretuulega rannikul kuni 13 kraadini, päeval tõuseb 15-19 kraadini.

Jaaniööl laieneb Skandinaaviast üle mere madalrõhkkonna serv. Pilved tihenevad ning pärast südaööd Lääne- ja Edela-Eestis vihma võimalus suureneb. Praegune prognoos annab lootust, et suuremal osal Eestist tuleb jaaniöö siiski sajuta. Tuul puhub idakaarest ning on sisemaal võrdlemisi nõrk, rannikul mõõdukas. Õhutemperatuuri miinimumid langevad 6-8 kraadini, rannikul on sooja kuni 13 kraadi. Laupäeval ehk jaanipäeval suureneb madalrõhkkonna mõju ning praegustel andmetel võivad päeva jooksul vihmapilved peaaegu kõikjale jõuda, üksnes Virumaal on saju tõenäosus väiksem. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Sooja tuleb 14-19 kraadi.

Pühapäeval liigub madalrõhkkond Skandinaaviast Botnia lahele ja selle servas sajab Eestis aeg-ajalt vihma. Lõunakaare tuul tugevneb, puhanguid on 15-16 m/s. Sooja on öösel 9-14, päeval 16-21 kraadi.