Lähipäevad toovad sooja ja päikest

Kui täna sajab veel mitmel pool Eestis hoovihma ja õhk on jahedavõitu, siis alates neljapäevast on ilm oluliste sademeteta ja õhutemperatuur tõuseb paljudes kohtades 20 kraadi ümbrusesse. Laupäeval võib tulla sooja isegi kuni 24 kraadi, kuid pühapäeval läheb ilm jälle jahedamaks.

Neljapäeval tugevneb kõrgrõhuhari. Pilvi on vähe ja ilm on sajuta. Puhub mõõdukas põhjakaare tuul, päeval pöördub läänekaarde. Selge öö korral langeb õhutemperatuur sisemaal 5 kuni 6 kraadini, meretuulega rannikul on kuni 11 kraadi, päeval tõuseb 20 kraadi ümbrusse, meretuulega rannikul jääb piiriks 15 kraadi.

Reede öösel on Eesti kohal kõrgrõhuhari. Taevas on selge, ilm vaikne ja jahe, õhutemperatuuri miinimumid võivad taas 5 kuni 6 kraadini langeda, meremõjuga rannikuribadel on vaid soojem. Päeval jõuab madalrõhulohk Läänemerele ja idarannikule selle kõrge pilvevine, mis aga sadu ei anna. Tuul on nõrk. Õhk maheneb ja temperatuur tõuseb 21 kuni 23 kraadini, meremõjuga rannikul jääb 15 kraadi lähedale.

Laupäeval jääb Eesti kõrg- ja madalrõhuala piirimaile. Öö ja ennelõuna on sajuta, pärastlõunal võib kohati hoovihma sadada. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on öösel 8 kuni 12, päeval 22 kuni 24, meremõjuga rannikul kuni 16 kraadi.

Pühapäeval liigub madalrõhkkond üle Soome Karjala poole ja selle servas on meie ilm vihmahoogudega. Tuul puhub edelast, päeval pöördub loodesse ja tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 10 kuni 14, päeval 16 kuni 19, Kagu-Eestis võib tõusta veel üle 20 kraadi.