Nädala teisel poolel läheb ilm jälle ilusamaks

Ilmateenistuse nädalaprognoosi kohaselt on alanud nädala esimesed päevad jahedad ja vihmased, kolmapäevaks suurem sadu lakkab ja pea kõikjal Eestis peaks paistma päike, neljapäevast läheb ka oluliselt soojemaks.

Teisipäeval liigub madalrõhkkond üle Lõuna-Soome Laadoga taha ja selle serva mööda kandub Eestisse hoogsajupilvi. Vihmahooge on öösel harvem, päeval aga laialdaselt. Puhub tugev edelatuul, Lääne-Eestis pöördub pärastlõunal läände ja loodesse ning püsib tugevana. Õhutemperatuur on öösel 9 kuni 13, päeval 14 kuni 17 kraadi.

Kolmapäeval liigub madalrõhkkond edasi Venemaale, selle mõju muutub väiksemaks ja sajuhood hõrenevad ning kõikjale need ei jõua. Puhub tugev loode- ja põhjatuul. Õhutemperatuur on öösel 7 kuni 12, päeval 13 kuni 18 kraadi.

Neljapäeval tugevneb kõrgrõhuhari. Öö ja ennelõuna on sajuta, pärastlõunal on üksikute vihmahoogude võimalus. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 6 kuni 11, päeval 18 kuni 21 kraadi.

Reedel kõrgrõhuhari kaugeneb ja Läänemere ääres muutub madalrõhuväli mõjusamaks. Öösel ja hommikupoolikul sajab kohati vihma, õhtupoolikul on saju võimalus laialdasem. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on öösel 8 kuni 13, päeval 17 kuni 21 kraadi.

Laupäeval läheneb Skandinaaviast madalrõhkkond ja pühapäevaks liigub see Eesti kohale ning muudab ilma sajuseks. Aeg-ajalt sajab vihma. toob kaasa sagedasi sadusid. Tuul pöördub laupäeval lõunakaarde ja tugevneb, pühapäeval muutub tuuleväli rahulikumaks, aga on madalrõhkkonna läheduse tõttu keeruline. Õhutemperatuur on öösiti 8 kuni 13, päeval 15 kuni 19, laupäeval võib Kagu-Eestis kuni 21 kraadini tõusta.