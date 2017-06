Nädalavahetusel tuleb kuni 23 kraadi sooja, järgmisel nädalal kisub ilm jälle jahedaks

Laupäeval madalrõhuvööndi mõju väheneb ja veidi mõjusamaks saab nõrk kõrgrõhuväli. Öö on sajuta, aga udune. Päeval areneb pilverünki, aga tänastel andmetel neist suuremat sadu ei tule. Mandril on tuul nõrk ja muutliku suunaga, saartel pöördub päeval kagusse ja on pisut tuntavam. Õhutemperatuur on öösel 6 kuni 11, päeval 19 kuni 22 kraadi, jahedam on meremõjuga rannikul.

Pühapäeval on Eesti kohal kõrgrõhuhari ja öö on sajuta. Päev on ka suurema sajuta, vaid mõnest üksikust pilverüngast pole lühiajaline vihmahoog välistatud. Tuul on öösel nõrk ja valdavalt idakaarest, päeval pöördub edelasse ja õhtuks tugevneb veidi. Õhutemperatuur on öösel 8 kuni 13 ja päeval 20 kuni 23 kraadi, jahedam on meremõjuga rannikul.

Tuleva nädala ilm vihmane ja tuuline

Järgmise nädala alguses kisub ilm aga praeguse ilmaprognoosi kohaselt sügiseseks – õhutemperatuur langeb ning päevad on vihmased ja tuulised.

Esmaspäeva ööga kõrgrõhuhari taandub ning päevaks laieneb Skandinaaviast madalrõhkkond üle Läänemere. Vihmasadu levib üle Eesti ning edelatuul paisub tugevaks. Õhutemperatuur tõuseb 17 kuni 18 kraadini, Ida-Eestis veel 20 kraadi ümbrusse, sajupilvede all on aga sooja vaid umbes 13 kraadi.

Teisipäeval liigub madalrõhkkond Soome kohale ja selle lõunaserva mööda kandub Eestisse hoogsajupilvi. Vihmahooge on öösel harvem, päeval aga laialdaselt. Puhub tugev edelatuul, Lääne-Eestis pöördub pärastlõunal läände ja loodesse ning püsib tugevana. Õhutemperatuur on öösel 9 kuni 13 ning päeval 14 kuni 17 kraadi.

Kolmapäeval liigub madalrõhkkond edasi Venemaale, selle mõju muutub väiksemaks ja sajuhood hõrenevad ning kõikjale need ei jõua. Tuul pöördub loodesse ja põhja ning on tugev eelkõige öösel. Õhutemperatuur on öösel 7 kuni 12 ning päeval 15 kuni 19 kraadi.

Neljapäeval suundub madalrõhkkond Peterburi taha ja selle järel jõuab meile jahedamat õhku. Öösel on sajuhooge harvem, päeval laialdaselt. Ilm on kõle - õhutemperatuur on öösel 6 kuni 11 ning päeval 13 kuni 18 kraadi.