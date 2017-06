Lähipäevadel kimbutavad hoovihmad, homme võib ka äikest tulla

Ilmateenistuse andmeil on lähipäevil mitmel pool Eestis oodata hoovihma ning reedel võib tulla ka äikest. Õhusoe püsib 20 kraadi ümbruses, jahedam on sajuhoogude all ja meremõjuga rannikul.

Reedel eemaldub madalrõhuvöönd Eesti idapiiri taha ja nõrgeneb. Öösel on vihma tõenäosus suur põhiliselt Virumaal. Päev on laialdaselt hoovihmadega, pole välistatud ka äike. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel 6 kuni 11, päeval 17 kuni 20, sajuhoogude all ja meremõjuga rannikul on ööpäevaringselt kuni 15 kraadi.

Laupäeval madalrõhuvöönd Eesti idapiiri taga nõrgeneb, päeval läheneb Läänemerelt uus madalrõhkkond ja liigub edasi Läti poole. Nende kahe vahel saab mõjusamaks nõrk kõrgrõhuhari. Öö on suurema sajuta, aga udune. Päeval areneb rünksajupilvi ja kohati sajab hoovihma. Sisemaal on tuul nõrk, saartel ja läänerannikul muutub kagutuul päeval tuntavamaks. Õhutemperatuur on öösel 6 kuni 11, päeval 18 kuni 23 kraadi, jahedam on meremõjuga rannikul.

Pühapäeval on Eesti kohal kõrgrõhuhari ja öö on suurema sajuta. Päeval sajab üksikutes kohtades hoovihma. Tuul on võrdlemisi nõrk ja pöördub idakaarest läänekaarde. Õhutemperatuur on öösel 9 kuni 14, päeval 19 kuni 22 kraadi, jahedam on meremõjuga rannikul ja ka sajuhoogude all.