Tuulega on vastupidi: tugevamaid puhanguid on oodata just pärastlõunasel ajal. Õhumass on jahe.

Kolmapäeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi, õhtupoolikul sadu lakkab. Puhub edela- ja läänetuul 8–13, puhanguti 15, saartel ja läänerannikul kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on +4...+8 °C.