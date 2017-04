Homme tuleb päikeseline kuni kümne soojakraadiga ilm

Ilmateenistuse andmeil on homme pea kõikjal Eestis päikeseline ilm ning õhusoe kerkib paljudes kohtades kümne kraadi lähistele, vaid tuulele avatud rannikul on jahedam.

Madalrõhulohu järel suureneb homme Läänemere kohal tugevneva kõrgrõhuharja mõju. Pilvisema öö järel hajub päeva jooksul taevast pilvi vähemaks, kuid siin-seal võib veidi vihma tibada. Puhub lääne- ja loodetuul 3–9 m/s. Õhusooja on päeval viis kuni kümme kraadi.

Järgnevatel päevadel muutub ilm pisut jahedamaks ja sajusemaks, laupäeval võib ka lund tulla.

Reede päeval lisandub loodevoolus niiskust ning kohati sajab vihma, õhtul võib sekka ka lörtsi tulla. Tuul puhub läänekaarest. Õhutemperatuur on 5 kuni 10 kraadi.

Laupäeval muutub madalrõhkkond Karjala kohal aktiivsemaks ja selle lääneserva mööda võivad sajupilved ka Eesti kohale jõuda. Sel juhul sajab siin-seal vihma ja lörtsi, sekka ka lund, sest loodevoolus saabuv õhumass on võrdlemisi külm. Kui lääne poolt kõrgrõhuhari tugevamaks osutub, siis võib paksem pilvemass ka Eesti idapiiri tagant mööduda ning sel juhul on sajuhooge hõredamalt. Lääne- ja loodetuul on öösel nõrgem, päeval uuesti tugevneb. Õhusooja on päeval 2 kuni 7 kraadi.

Pühapäeval jõuab üle Läänemere madalrõhulohk ja muudab ilma pilvisemaks, üksikutes kohtades võib ka veidi sadada. Lõunakaare tuul tugevneb. Õhutemperatuur on päeval 3 kuni 8 kraadi.