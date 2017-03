Ilmateenistus lubab pühapäevaks kuni 16 kraadi sooja

Neljapäeval liigub Skandinaaviast kõrgrõhkkond üle Läänemere ning selle servas on meie ilm peamiselt sajuta. Üksnes öö hakul pole välistatud, et üksikutes kohtades poetab lumehelbeid. Ennelõuna on päikeseline, pealelõunal kerkib pilverünkasid, aga sadu need ei anna. Tuul on nõrk ja läänekaarest, õhtupoolikul tugevneb rannikul edelatuul kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni -6, päeval tõuseb kuue soojakraadini.

Reede öösel läheneb Skandinaaviast madalrõhkkond ja selle paks pilvemass liigub üle mere. Keskööks jõuab sadu saartele ja laieneb hommikuks üle Mandri-Eesti. Sajab lund ja lörtsi ning sadu on tihe, saartel sajab hommiku poole ka vihma. Lõuna- ja kagutuul tugevneb 5-10, saartel puhanguti kuni 14 m/s. Ennelõunal hakkab Lääne-Eestist sadu taanduma ning päeva peale nõrgeneb ka tuul. Õhusooja on 2 kuni 7 kraadi.

Nädalavahetus tuleb tuuline, aga soe

Laupäeva ööks tugevneb kõrgrõhuvöönd. Ilm on sajuta, selgema taevaga ning õhutemperatuur langeb sisemaal kuue külmakraadini, rannikul jääb pisut üle null kraadi. Tuul pöördub kagusse ja tugevneb, sest Läänemere poolt avaldab survet madalrõhkkond. Hommikuks pilved tihenevad ning saartel hakkab lörtsi ja vihma sadama, päeva peale laieneb sadu üle Mandri-Eesti. Lõunakaare tuul on võrdlemisi tugev. Temperatuur tõuseb kuni seitsme soojakraadini, pärastlõunal saartel ja Edela-Eestis aga kümne kraadini.

Pühapäeval liigub Norra merelt madalrõhkkond üle Soome itta ja selle lõunaserva mööda liigub soe õhumass Läänemere ümbrusse. Niiskust jagub vaid kohatisteks vihmahoogudeks. Puhub tugev edelatuul. Õhutemperatuur on päeval meretuulega rannikul 4-5 kraadi piires, sisemaal tõuseb aga paar-kolm pügalat üle kümne kraadi, Lõuna-Eestis tuleb koguni kuni 16 kraadi sooja.