Kolmapäev toob nii päikesepaistet kui ka hoovihma

Ööl vastu homset levib lörtsi- ja vihmasadu läänest itta. Vastu hommikut lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Puhub lõuna- ja edelatuul 7-13, saartel ja rannikul puhanguti 16-20 m/s, hommikul nõrgeneb veidi.

Päeval sajab kohati hoovihma, hommikul sekka ka lörtsi. Puhub edela- ja läänetuul 6-12, rannikul puhanguti 15, saartel kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on 3 kuni 7, rannikul paiguti 1 kraad.

Neljapäevaks liigub Skandinaaviast meile kõrgrõhuhari ja ilm on peamiselt sajuta, vaid öösel on kohati väike lörtsi- ja vihmasajuvõimalus. Puhub mõõdukas loode- ja läänetuul. Õhutemperatuur on päeval 3 kuni 7, rannikul paiguti 1 kraad.

Reede varahommikuks toob Läänemerelt Eestisse jõudev uus madalrõhulohk Lääne-Eestisse lörtsi ja vihma, päeval liigub lohk üle Eesti ja ilm on sajune. Edela- ja lõunatuul tugevneb hommikuks rannikualadel puhanguti 18 m/s. Õhutemperatuur on öösel -4 kuni +1, päeval +1 kuni +4, Ida-Eestis kuni 6 kraadi.

Laupäeva öösel sajab eemalduva madalrõhulohu mõjul Kesk- ja Ida- Eestis vihma ja lörtsi, päeval on sajuhooge hõredamalt. Lõuna- ja edelatuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni +1, päeval 0 kuni +5 kraadi.

Pühapäeval on Eesti kohal väheaktiivne madalrõhuala. Mitmel pool sajab lund, lörtsi ja vihma. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni -4, päeval 0 kuni +5 kraadi.