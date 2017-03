Alanud nädala ilm tuleb heitlik

Teisipäeval on pilves selgimistega peamiselt sajuta ilm. Madalrõhulohk läheneb, kuid enne õhtut sadu oodata pole. Õhutemperatuur tõuseb päevasel ajal kindlalt plusskraadidesse, vaid meretuulega jää pealt puhuv jäine tuul hoiab rannikualadel päevamaksimumi nulli juures või isegi miinuspoolel. Rannikul püsivad kitsad jäävallid on otsekui piiriks kevade ja talve vahel. Puhub edela- ja lõunatuul 4–10, õhtupoolikul tugevneb saartel ja rannikul 8–13, puhanguti 18 m/s.

Kolmapäeva öösel on Eesti kohal madalrõhulohk, mis päeval eemaldub itta. Öösel sajab peamiselt lörtsi ja vihma, päeval lääne poolt alates sadu lakkab. Öösel puhub tugev edelatuul, päeval pöördub tuul läände ja veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni +3, päeval 1 kuni 7 kraadi.

Neljapäevaks liigub Skandinaaviast meile kõrgrõhuhari ja ilm on olulises sajuta. Puhub mõõdukas loode- ja läänetuul. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni +2, päeval 1 kuni 7 kraadi.

Reede öö on eemalduva kõrgrõhuharja toel veel sajuta, hommikuks jõuab Läänemerelt Eestisse uus madalrõhulohk, mis toob varahommikul saartele lörtsi ja vihma, päeval liigub lohk üle Eesti ja ilm on sajune. Öösel puhub nõrk läänekaare tuul, hommikuks pöördub tuul edelasse ja lõunasse ning tugevneb puhanguti 16 m/s. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni -4, päeval +1 kuni +5 kraadi.

Laupäeva öösel sajab eemalduva madalrõhulohu mõjul Ida- ja Lõuna-Eestis vihma, päeval sajab kohati vähest hoovihma. Edelatuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni +2, päeval +1 kuni +6 kraadi.

Pühapäevaks jääme Teravmägede kohal oleva kauge madalrõhkkonna lõunaserva. Kohati sajab lund, lörtsi ja vihma. Puhub nõrk läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni -5, päeval +1 kuni +6 kraadi.

Esmaspäeval oleme tõenäoliselt madalrõhkkondade haardes. Öösel sajab kohati lund ja lörtsi, päeval läheneb merelt uus sajuala. Sadu algab lumena ning läheb üle lörtsiks ja vihmaks. Öösel on tuul muutlik, päeval pöördub kagusse ja lõunasse ning tugevneb. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni -5, päeval +1 kuni +6 kraadi.