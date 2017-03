Homne päev tuleb sajune, kuid nädalavahetus tõotab tulla kuiv ja päikesepaisteline

Reedel saabub meile lõuna poolt madalrõhkkond, mille edasine teekond jätkub põhja-kirde suunas arvatavasti üle Lääne-Venemaa. Pöörisega seotud sajuala peaks haarama enda alla Eesti idaosa, kuid ega lääneski kõik kohad sajust puutumata jää. Läbisegi võib tulla nii lund, lörtsi kui ka vihma ning teedel on kohati libedat jäidet.

Ilm on enamasti pilves. Hommikul ja õhtul on kohati udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi.

Laupäeva ennelõunal on pilves ilm. Kohati sajab nii vähest lund, lörtsi kui ka vihma. Paiguti on udu ja jäiteoht. Pärastlõunal pilvisus hõreneb ja saju võimalus kõikjal väheneb. Puhub lääne- ja loodetuul 2-7 m/s. Õhutemperatuur on +1 kuni +3 kraadi.

Pühapäeval jääme nõrgenevasse kõrgrõhuvööndi, on vahelduva pilvisusega sajuta ja enamasti päikesepaisteline ilm. Puhub nõrk läänekaare tuul. Õhutemperatuur langeb öösel -2 kuni -7, kraadini, päeval tõuseb 0 kuni +5 kraadini.