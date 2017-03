Pühapäevast läheb ilm külmemaks ja tuulisemaks

Laupäeval toob madalrõhulohk lörtsi, sisemaale ka lund, Eesti lõunaservas aga sekka vihma. Õhtupoolikul sajuhood hõrenevad. Tuul pöördub Põhja-Eestist alates loodesse, õhtul põhjakaarde. Õhutemperatuur on +1 kuni +5, Põhja-Eestis on –1 kuni +1 kraadi piires, õhtul langeb järk-järgult ka mujal alla null kraadi. Libeduseoht on suur.

Pühapäeval tugevneb Skandinaavia kohal külmas õhumassis kõrgrõhkkond, Läänemere lõunavete poolt aga avaldab survet madalrõhkkond. Kahe rõhuala piirimail tugevneb põhja- ja kirdetuul, rannikul on puhanguid 15 m/s. Taevas selgineb ja saame sajust priiks. Õhutemperatuur langeb öösel sisemaal –4 kuni –8 kraadini, päeval tõuseb 0 kuni –3 kraadini, õhtu poole langeb.

Uue nädala alguses sajab lund ja puhub tugev tuul

Esmaspäeval muutub vastasseis kahe rõhuala vahel suuremaks ning annab kirdetuulele veel hoogu juurde, puhanguid ulatuvad 15, saartel ja põhjarannikul kuni 20 m/s. Lõuna poolt kaardub lumepilvede serv Eesti kohale. Õhutemperatuur on öösel –3 kuni –8, päeval 0 kuni –3 kraadi.

Teisipäev tuleb madalrõhkkond tugevas haardes. Sadu laieneb üle Eesti ja muutub tihedamaks, sajab lund ja lörtsi, päeval võib vihma sekka tulla Lõuna-Eestis ja õhtul ka Peipsi ümbruses. Õhutemperatuur on öösel –4 kuni –9, päeval 0 kuni –3, Lõuna-Eestis kuni +1 kraadi.

Kolmapäevaks rõhkkondade ägedus raugeb, tuul rahuneb, kuid saju tõenäosus on ikka suur. Neljapäevaks toob uus madalrõhkkond algul lund, hiljem läheb sadu üle lörtsiks ja vihmaks. Õhutemperatuur on mõlemal päeval öösel –2 kuni +1, päeval –1 kuni +1 kraadi.

Reedel kannab edelavool ikka niiskust üle Läänemere. Vahetevahel sajab, enamasti lörtsi ja vihma. Puhub edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur on päeval 0 kuni +4 kraadi.