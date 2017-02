Piltuudis: taevas võis näha kolme päikest

Halo on atmosfäärinähtused, mis tekivad jääkristallidel, mis murravad ja peegeldavad valgust sarnaselt klaasprismale, kirjutab portaal ilm.ee. Halode värvilisust põhjustab valguse murdumisnäitaja sõltuvus lainepikkusest, kusjuures enam kalduvad esialgsest suunast kõrvale lühemad lainepikkused. Sellest on põhjustatud ka vikerkaare värvilisus. Mõned halovormid on valged või valgusallikaga sama värvi, näiteks valgussambad.

Halonähteid on väga palju, mõned neist väga haruldased. Rahvusvaheliselt tuntakse halosid kreekakeelsete nimede all. Tavalisim halo on 22° haloring päikese ümber, mis võib-olla märgiks aktiivse sooja frondi lähenemist. Selle halovormo puhul on kristallid segi paisatud. Kui need on aga korrapäraselt, siis tekivad näiteks ebapäikesed. 22° halo võib näha sageli enam kui sajal päeval aastas, kuid küsitlusuuringud on näidanud, et pigem pannakse tähele kuuhalosid, sest päike on vaatamiseks liiga ere.

Halosid on kõige rohkem võimalik näha kevadel.