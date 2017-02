Ilm kisub pilve ja läheb sajule

Lähipäevade temperatuurifoon on tavapärasest ikka kõrgem, sest läänevool jätkab ookeani kohalt pehme õhumassi transportimist Euroopasse. Homme on niiskust vähem ja üürikeseks näeb ka päikest. Edelatuul kogub jõudu. Sooja on 1–3, kui pikemalt päikest näitab, siis kuni viis kraadi.

Pühapäeval liigub üle Soome keskosa uus aktiivne madalrõhkkond, mis toob Läänemere äärde algul lörtsi, hiljem läheb sadu üle vihmaks. Edelatuul tõuseb sisemaal puhanguti 15, rannikul üle 20 m/s. Õhutemperatuur on öösel nulli ümber, päeval tõuseb kuni viie soojakraadini, vaid jääpinnalt puhuva tuulega rannikul on jahedam.

Esmaspäev tuleb madalrõhkkonna hõlmas lörtsi- ja vihmasajune. Tugev edelatuul annab päeva peale järele. Sooja tuleb 0–4 kraadi.

Teisipäeval toob uus madalrõhkkond lörtsi ja vihma. Päeval muutub sadu lumisemaks. Tuul pöördub põhjakaarde. Õhutemperatuur jääb enamasti nulli ja kolme külmakraadi vahele, vaid Eesti edela- ja lõunaservas võib temperatuur olla kõrgem.

Kolmapäeva öösel liigub üle Eesti kõrgrõhuhari, sajupilved hõrenevad ja läänekaare tuul nõrgeneb. Külma tuleb 2–7 kraadi. Päeval läheneb Skandinaaviast uus madalrõhkkond, tuul pöördub kagusse ja tugevneb. Lõuna paiku hakkab Lääne-Eestist alates lund sadama, õhtul muutub sadu tihedaks ning sekka tuleb lörtsi, saartel ka vihma. Õhutemperatuur jääb nulli ja kolme külmakraadi vahele, Saaremaal tuleb kuni üks kraad sooja.

Neljapäeval saabub Läänemere vastaskaldalt madalrõhkkond ja toob saju, mis sõltuvalt liikumistrajektoorist on kas vesisem või lumisem. Kui madalrõhkkond suundub üle Soome lahe, siis toob see meile vihma ja lörtsi, kui aga üle Eesti lõunaserva, siis lörtsi ja lund. Mõlema variandi korral jääb Eesti madalrõhkkonna vahetusse lähedusse ning sadu on tõenäoliselt tihe. Külma tuleb 1–5 kraadi, Lõuna-Eestis on temperatuur nulli ümber või kraad-paar plusspoolel.

Reede öö on suurema sajuta ja rahulik. Külma on 3–8, kohati alla 10 kraadi. Päeval jõuab Läänemere õhuruumi uus madalrõhkkond ja taas on küsimus selle liikumistrajektooris. Kui põhja poolt survet avaldav külm õhumass jääb ülekaalu, siis kaldub madalrõhkkond Põhja-Läti kohale. Sel juhul saame juurde tihedat lund ja õhutemperatuur on viie külmakraadi ümber. Kui madalrõhkkonnale annab ookeanilt kaasa toodud soe jõulisema energia, siis läheb ilm taas sulale.