Ilmateenistus lubab lähipäeviks külmakraade ja päikesepaistet

Homme on selge ja sajuta ilm. Puhub idatuul 3 kuni 10 m/s, rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on -7 kuni -12 , Ida-Eestis kuni -15 kraadi.

Veel kesknädalal langeb õhutemperatuur varajasteks hommikutundideks 15 kuni 20 pügalat nullist madalamale. Päeval aga särab päike, tuul päev-päevalt nõrgeneb ja külmakraadid jäävad meeldivalt talvisteks.



Kolmapäeval on külm kõrgrõhkkond na mõju suureneb. Ilm on sajuta ja rahulik. Õhutemperatuur on -11 kuni -16, Kagu-Eestis võib -20 kraadini langeda, päeval tõuseb -5 kuni -10 kraadini.