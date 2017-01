Ilm läheb taas sulale

Kui homme hommikul on idapoolsetes maakondades õhutemperatuur veel nullist madalamal, siis õhtuks valitseb kõikjal sulailm.

Neljapäeval on Barentsi merel madalrõhkkond, mille lõunaosas jõuab soe õhumass Läänemere maadele. Edela- ja läänetuul kannab sooja õhu ruttu üle Baltimaade itta. Eestis saadavad õhumassi vahetust nõrgad sajud – lumi ja lörts lähevad üle vihmaks. Nähtavus ajuti halveneb ning teedel ja tänavatel suureneb libeduseoht.

Homme on ilm pilves. Mitmel pool sajab vähest lund ja lörtsi, lääne pool ka vihma, on udu ja jäidet. Puhub edela- ja läänetuul 5–11, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s, õhtuks tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis 2–4, Ida-Eestis kuni miinus kaks, õhtuks tõuseb kuni ühe soojakraadini.