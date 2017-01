Ilm püsib heitlik ka järgmisel nädalal

Jaanuari ööpäeva keskmine õhutemperatuur on viimasel ajal Eestis kindlameelselt normist kõrgemal püsinud, lähiajal ilmarütmist olulisi ümberkorraldusi ei tule ja kargemaid hetki jagub meile vaid lühiajaliselt.

Laupäeval kerkib Kesk-Euroopast Läänemere kohale kõrgrõhuhari. Tõusva õhurõhu foonil tuleb Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub loode- ja läänetuul 4–10, põhjarannikul puhanguti kuni 14 m/s, pärastlõunal tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur jääb kahe külma- ja kolme soojakraadi vahele.

Pühapäeval libiseb üle Soome läänest itta madalrõhulohk ja selle abil jõuab Eestisse niiskem ja soojem õhumass. Öö hakul on ilm veel poolpilves ja sajuta. Õhutemperatuur langeb kuni viie, Ida-Eestis kuni kaheksa külmakraadini. Pärast keskööd pilvisus tiheneb ja kohati võib veidi sadada. Hommikuks tõuseb õhutemperatuur nulli lähedale ning suureneb udu ja jäite tõenäosus. Päeval on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest lund, lörtsi ja vihma. Edela- ja läänetuul tugevneb 7–12, puhanguti 15, rannikul 17 m/s. Sooja tuleb 1–4 kraadi.

Esmaspäeval jõuab Norra merelt Soome õhuruumi madalrõhkkond ja selle lõunaserv laieneb Eesti kohale. Sajab lund ja lörtsi, Lääne-Eestis ka vihma, päeval jooksul sajuvõimalus väheneb. Öösel puhub tugev edelatuul, päeval pöördub tuul läände ja püsib puhanguline. Sooja on ööpäevaringselt nullist kolme kraadini.

Teisipäeva öösel liigub tsüklon Soome kohalt edasi Venemaale ja selle tagalas avanevad ajutiselt külmaluugid. Öösel sajab mitmel pool lörtsi ja lund, saarte rannikul võib tulla ka vihma, kuid päev on olulise sajuta. Tuul pöördub loodesse ja põhja ning nõrgeneb päeval järk-järgult. Õhutemperatuur jääb öösel kolme külma- ja ühe soojakraadi vahele, päeval langeb temperatuur 3–7 külmakraadini.

Kolmapäeva öösel jõuab Skandinaaviast Eesti kohale kõrgrõhuhari ja päeval tugevneb vähehaaval põhjapoolse madalrõhuala surve. Öö tuleb sajuta, tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Külma tuleb 4–9, kohati 12 kraadi. Päeval pilvisus tiheneb, kuid sajuvõimalus on väike. Puhub mõõdukas edela- ja läänetuul. Külma on Ida-Eestis 3–7 kraadi, Lääne-Eestis jääb õhutemperatuur kahe külma- ja kahe soojakraadi vahele.

Neljapäeval määrab Eesti ilma aktiivse madalrõhuala lõunaserv, mida mööda jõuavad siia uued sajupilved ja järjekordne kogus sooja. Öösel puhub tugev edela- ja läänetuul, päeval pöördub tuul loodesse. Külma on öösel Ida-Eestis 4–9, öö hakul kuni 12 kraadi, Lääne-Eestis jääb õhutemperatuur kolme külma- ja kahe soojakraadi ning päeval nulli ja kolme soojakraadi vahele.

Reedel tugevneb Läänemere ääres järk-järgult kõrgrõhuala mõju. Ilm on sajuta, kuid tavapärasest soojem.