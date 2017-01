Algav nädal toob krõbeda talveilma, mis juba teisipäevast pehmemaks muutub

Esmaspäeval tugevneb Skandinaavia kohal kõrgrõhkkond, Läänemere idarannikul aga püsib hääbuv madalrõhuvöönd. Öösel on pilves selgimistega ilm ja kohati võib sadada vähest lund. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Külma on 3-8, kohati 11 kraadi. Esmaspäeva päeval on samuti pilves selgimistega ilm ja kohati võib sadada vähest lund. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Külma on 1-7 kraadi, saartel aga tõuseb temperatuur kohati +1 kraadini.

Teisipäeval tugevneb Läänemere ääres kõrgrõhkkonna mõju. Öösel on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaaretuul 1-7 m/s. Külma on 3-8, kohati -10 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Pärastlõunal sajab lund, saartel ja läänerannikul lörtsi ja vihma. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on -4 kuni +1 kraadi.

Kolmapäeva öö on kõrgrõhkkonna servas sajuta ja rahulik. Ilm on pilves selgimistega ning mitmel pool sajab lund ja lörtsi. Puhub lääne- ja loodetuul 5-12 m/s. Õhutemperatuur on -5 kuni +1 kraadi. Kolmapäeva päeval suureneb mööda kaugeid põhjalaiusi liikuva madalrõhkkonna surve. Ilm on pilves selgimistega ja olulise sajuta. Puhub edelatuul 5-12 m/s. Õhutemperatuur on -5 kuni +1 kraadi.