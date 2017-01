Talvised teeolud piiravad nähtavust

Varahommikul on sõiduolud suurematel riigiteedel head, kuid talviste teeoludega tuleb arvestada kõikjal. Ilmateenistus hoiatas Saartel ja Põhja-Eestis nähtavust piirava tuisu eest.

Ilmaprognoosi kohaselt on päeval vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab lund ja on pinnatuisku. Puhub kirdetuul sisemaal puhanguti 12-15, saartel ja rannikul 15-22 m/s. Õhtuks tuul veidi nõrgeneb.



Õhutemperatuur on Lääne-Eestis -8 kuni -13, Ida-Eestis -14 kuni -20 kraadi..

Maanteeamet tuletab talvistes oludes liiklejatele meelde, et libeduse oht on kõige suurem sildadel, viaduktidel, metsavahelistel teelõikudel, ristmike kiirendus- ja aeglustusradadel, bussipeatuste läheduses, raudteeülesõitudel jm. Neis kohtades toimub rohkem pidurdamisi ja kiirendamisi ning lumi ja jää lihvitakse kiiremini libedaks.