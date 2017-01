Saartel puhub tuul puhanguti 27 m/s, politseinikud valvavad keeruliste teeolude tõttu liiklust

«Et kõik turvaliselt koju jõuaks, rahustavad politseinikud väljas liiklust, kuid sobiva sõidukiiruse ja ohutud manöövrid valid sa ise.Turvalist koduteed,» kirjutas politsei sotsiaalmeedias.





Osmussaarel ja Sõrves puhub jäine ja tugev tuul puhanguti kuni 27 m/s. Sisemaal on puhanguid 11 kuni 15 m/s. Tuulekülm võimendab ka miinuskraade.



Ilmateenistuse andmetel oli kella 2 paiku -9 kuni -14 kraadi, saartel ja rannikul -5 kuni -8 kraadi.



Öö vastu homset on pilves, Kagu-Eestis pilves selgimistega ilm. Saartel ja Põhja-Eestis sajab lund ja tuiskab. Puhub kirdetuul 7-12, puhanguti 15, saartel ja rannikul 10 kuni 15, puhanguti 17 kuni 22 m/s ning külma on Lääne-Eestis 8 kuni 14, Ida-Eestis 15 kuni 20 kraadi.

Homne on peamiselt pilves ilm, lund ja tuisku on peamiselt saartel ja Põhja-Eestis. Puhub kirdetuul 6-12, puhanguti 15, saartel ja rannikul 10-14, puhanguti 20 m/s, õhtul tuulo veidi nõrgeneb. Külma on Lääne-Eestis 8-13, Ida-Eestis 14-19 kraadi.