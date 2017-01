Öösel tõuseb tugev tuul ja ilm läheb järsult külmemaks

Öösel tugevneb kagu- ja idatuul 7-13, rannikul puhanguti 17, saartel 13-17, puhanguti kuni 23 m/s. Külma tuleb kuni 13 kraadi ja kohati sajab lund.

Hommikul pöördub tuul kirdesse. Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab lund ja on pinnatuisku. Päeval puhub kirdetuul 8-15, rannikul ja saartel 13-17, puhanguti 23 m/s. Õhukülma on -7 kuni -13, saartel kohati -4 kraadi.

Ööl vastu neljapäeva on tuul veel väga tugev, puhanguid on sisemaal 15, rannikul 20, öö hakul kuni 23 m/s. Õhutemperatuur on öösel -10 kuni -15, Kagu-Eestis isegi kuni -20 kraadi. Päeval tuul tasapisi nõrgeneb. Õhukülma on -9 kuni -14, Kagu-Eestis kuni -17 kraadi.