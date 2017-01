Detsember oli keskmisest ligi kolm kraadi soojem

Eesti keskmine õhutemperatuur oli detsembris +0,8 kraadi, mis on 2,8 kraadi kõrgem, kui paljuaastane keskmine, milleks on -2,0 kraadi.



«Kuigi detsember 2016 oli pikas vaatlusreas üks soojemaid, siis midagi väga erilist selles pole,» nentis sünoptik Külli Soodla. Alates 1961. aastast on veel soojem detsember olnud kümnel aastal. Sama soe on olnud detsember ka 1982. aastal. Kõige soojem on detsember olnud 2006. aasta, mil Eesti keskmine õhutemperatuur oli +4,3 kraadi.



Õhutemperatuuri maksimumiks registreeriti +8,6 kraadi 26. detsembril Valgas. Miinimumiks registreeriti 4. detsemberil Lääne-Nigulas -12,9 kraadi.

Eesti keskmine sajuhulk oli 29 millimeetrit, mis on 55 protsenti paljuaastasest keskmisest 53 millimeetrist. Maksimaalseks ööpäevaseks sademete hulgaks mõõdeti 8. detsembril Lääne-Nigulas 15 millimeetrit.



Eesti keskmisena oli päikesepaistet 23 tundi, mis on 107 protsenti paljuaastasest keskmisest, milleks on 21 tundi.