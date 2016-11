Eesti on pühapäeval Eesti kõrg- ja madalrõhuvööndi piirimail. Suuremat sadu ei tule, kuid suureneb jäiteoht.

Päeval pole välistatud, et üksikutes kohtades sajab veidi märga lund, saartel tuleb ka vihma.

Ilmateenistuse andmetel on tuul nõrk ja valdavalt läänekaarest. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni -6 kraadi, rannikualadel kuni +3 kraadi. Päeval on õhutemperatuur -2 kuni +3 kraadi.