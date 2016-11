Talvine ilm muutub päev-päevalt karmimaks

Talv näib püsivat ja muutub uuel nädalal veelgi karmimaks, sest ööpäeva keskmine õhutemperatuur on langenud talvise pööripäeva lähedaseks ja langeb veelgi, teatas ilmateenistus.

Ööl vastu homset haarab terve Eesti lumesadu ja tuisk, mis ei vaibu ka päeval, sest Eesti kohal on Kesk-Euroopas süveneva tsükloni põhjaserv. Sisemaal võib päeva jooksul kirdetuul pisut nõrgeneda, kuid lund tuleb ikka juurde.

Homme on pilves ilm, sajab lund ja tuiskab. Puhub ida- ja kirdetuul 5 kuni 12, puhanguti 15 meetrit sekundis, saartel ja rannikul 12 kuni 17, puhanguti kuni 23 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on –1 kuni –6 kraadi.

Kuna ilmaprognooside kohaselt algab õhtul Lõuna-Eestist lumesadu ja tuisk, mis liigub öösel üle Eesti, hoiatab maanteeamet, et tormituulte korral võib teele langeda puid ja oksi.

Teisipäeval (8.11.) liigub madalrõhkkond Poola kohalt edasi piki Venemaa lääneserva kirde suunas ja jõuab päeval Peipsi taha ning selle lääneservas sajab Eestis aeg-ajalt lund ja tuiskab, rannikul tuleb ka lörtsi. Esialgsetel andmetel võib Eesti arvestatava koguse ehk kuni 10 sentimeetrise lumekihi juurde saada. Öösel puhub väga tugev kirde- ja põhjatuul, puhanguid on 15, rannikul 20 meetrit sekundis, päeva peale jääb tuul nõrgemaks. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni -7, rannikul 0 kraadi lähedal, päeval 0 kuni -5 kraadi.

Kolmapäeval (9.11.) madalrõhkkond nõrgeneb, kuid jääb Eesti vahetusse lähedusse tiirlema. Öösel sajab lund ja lörtsi, päeval on sadusid hõredamalt ja sajuhulk on väike. Tuul vaibub. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni -7, sisemaal langeb kohati -10 kraadini, päeval 0 kraadist rannikul -6 kraadini sisemaal.

Neljapäeval (10.11.) on Eesti kohal nõrgenev madalrõhuväli. Kohatised sajud võivad alla tulla nii lume, lörtsi kui vihmana. Tuul on valdavalt nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel -4 kuni -9, sisemaal langeb kohati alla -10 kraadi, päeval tuleb 0 kuni -5 kraadi.

Reedel (11.11.) läheneb lääne poolt väike kõrgrõhuhari. Idapiiri tagant möödub uus madalrõhkkond. Kõrgrõhuharja ülekaalu korral on saju võimalus väike. Madalrõhkkonna lähemale nihkumisel saame taas lund ja lörtsi juurde. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni -7, päeval 0 kuni -5 kraadi.