Lumesadu ja tuisk jätkub, teedel püsib libeduse oht

Ööl vastu laupäeva langeb temperatuur kohati -14 kraadini sisemaal selgema taeva all, üksnes rannikul jääb temperatuur nulli kraadi ümbrusse. Päeval jõuab Taani kohale uus madalrõhkkond ja laieneb üle Läänemere. Tihedam sadu veel meile ei jõua, kuid rannikul püsib lumehoogude võimalus. Tuul pöördub idakaarde ja tugevneb, õhtul on puhanguid 15 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni -7 kraadi, saarte rannikul kuni +1 kraadi.

Pühapäeval laieneb madalrõhkkond Läänemere lõunaosa kohale ja selle kirdeserv tungib jõulisemalt Eesti poole. Ida- ja kirdetuul tugevneb, puhanguid on 15, saartel ja põhjarannikul 20 m/s. Öö ja ennelõuna on veel suurema sajuta, vaid meretuulega rannikul püsib lume- ja lörtsihoogude võimalus. Tihedamad lumepilved jõuavad pärastlõunal Liivi lahe ümbrusse ja Eesti lõunaserva ning levivad õhtul edasi põhja poole. Tänastel andmetel Põhja-Eestisse ei tarvitse sadu jõuda. Õhutemperatuur on öösel -5 kuni -10, öö hakul Eesti põhjapoolses osas kuni -13, saarte rannikul jääb nulli kraadi lähedale, päeval on õhutemperatuur 0 kuni -5 kraadi.

Ilmateenistuse prognoosi järgi võib lund ja lörtsi tulla ka terve järgmine nädal.

Maanteeamet: muutlikud teeolud püsivad kogu nädalavahetuse

Maanteeamet kinnitab, et teehooldajad teevad riigiteedel talihoolet kindlasti ka nädalavahetusel, kuid teeolud on siiski keerulised ja teed võivad järsku libedaks muutuda. «Talvel liigeldes ära looda, et «äkki läheb õnneks». Liiklejatel on kõige olulisem valida õige kiirus – kui kiirust hakatakse vähendama alles pärast ohu tekkimist, ei pruugi liiklusõnnetus olla enam ärahoitav. Samuti on mõistlik vältida möödasõite, sest rasketes ilmaoludes muutub see niigi ohtlik manööver veel ohtlikumaks,» selgitas maanteeameti ida regiooni hooldevaldkonna juht Andres Piibeleht.

Liiklejatel tuleb eriti tähelepanelik olla kõrvalmaanteedel, mille hooldetsükkel on võrreldes põhimaanteedega pikem. Sõidukijuhil tuleb alati arvestada, et talvised sõiduolud erinevad kardinaalselt suvistest ning lumist ja libedat teed tuleb võtta normaalse nähtusena. Talverehvid on kohustuslikud alates 1. detsembrist, kuid praeguste ilmastikuoludega peab iga juht ise hindama, kas rehvid on ikka väljasõiduks sobivad. Talviste tingimustega on ohtlik kasutada rehve, mille mustri sügavus on alla viie millimeetri. Pingutada tuleb turvavööd ja veenduda, et peatugi oleks õigel kõrgusel.

Tee- ning sõiduoludega on võimalik tutvuda liiklusinforakenduse Tark Tee kaudu, kus teeilmakaamerad kuvavad iga kümne minuti järel pildi hetkeseisust teel. Kui riigitee on täis tuisanud või teel on mõni muu liiklust takistav olukord, siis saab sellest teavitada maanteeinfokeskust lühinumbril 1510. Laekunud info edastab maanteeinfokeskus hooldeettevõtjale, kellel lasub vastutus tagada nõutavad sõidutingimused.