Põhjakaare tuul kannab Eesti kohale külmemat õhku

Venemaale taanduva ja hääbuva madalrõhkkonna järel jääb Eestis sajupilvi vähemaks ning lääne poolt on loota enam selgimisi. Mõõdukas põhjakaare tuul nõrgeneb homme õhtuks ja kannab põhjast külma õhku juurde.

Päevamaksimumid jäävad valdavalt miinuspoolele, vaid saarte rannal on õhk pehmem. Järgneval ööl liigub üle Eesti kuiv kõrgrõhuhari ning öine õhutemperatuur langeb alla kümne miinuskraadi.

Homme on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab lund ja lörtsi. Puhub põhjakaare tuul 3–8 m/s.

Õhutemperatuur on päeval 0 kuni –3 kraadi, saarte rannikul kuni kaks soojakraadi. Ööl vastu laupäeva langeb temperatuur -14 kraadini. Päeval jõuab Taani kohale uus madalrõhkkond ja laieneb üle Läänemere. Tihedam sadu veel meile ei jõua, kuid tuul pöördub idakaarde ja tugevneb, õhtul on puhanguid 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -5 kraadi.