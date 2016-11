Talvist ilma jagub veel mitmeks päevaks

Täna tuleb Edela-eestis sekka ka vihma ja võib olla jäidet. Puhub kirde – ja idatuul 6-12, rannikul puhanguti 18 ja ennelõunal kuni 20m/s. Pärastlõunal tuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on saaartel 2 kuni +3 kraadi ja saartel kuni +6 kraadi.

Homne päev toob pilves selgimistega ilma. Harjumaal ja mitmel pool mujal Eestis sajab vähest lund ja lörtsi,

Ööl vastu neljapäeva suundub madalrõhkkond Leedu kohale, päeval kaugeneb edasi Venemaale ja selle serva mööda algab külma sissetung. Aeg-ajalt sajab lörtsi ja lund. Enamasti on sadu nõrk, kuid põhjakaarest saabuva külma õhumassi liikumisel üle võrdlemisi sooja Soome lahe areneb hoogsajupilvi lisaks ning Eesti põhjaservas on tiheda saju tõenäosus suur. Põhjakaare tuul on tugevam eelkõige saartel ja põhjarannikul, tänastel andmetel on puhanguid 15 m/s, öösel võib looderannikul kuni 20 m/s olla. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni -7, rannikul kraadi ümbruses, päeval -2 kuni +2 kraadi.

Homne päev toob pilves selgimistega ilma. Harjumaal ja mitmel pool mujal Eestis sajab vähest lund ja lörtsi,

Reedel madalrõhkkond küll eemaldub, kuid selle äärmine lääneserv soosib Eestis kohatisi lume- ja lörtsihooge, saartel võib sekka ka vihma tulla. Põhjakaare tuul öösel nõrgeneb ja päeval vaibub. Õhutemperatuur on öösel -3 kuni -8 kraadi. Sisemaal võib selgema taeva korral -10 kraadi ümbrusse langeda, päeval 0 – 3 kraadi, rannikul kuni +2 kraadi.

Öö vastu laupäeva öö tuleb suurema sajuta ja rahulik. Külma tuleb kuni -9 kraadi, rannikul kuni +2 kraadi. Kui taevas pikemaajaliselt selgineb, siis langeb sisemaal alla -10 kraadi. Päeval jõuab Taani kohale uus madalrõhkkond ja laieneb üle Läänemere. Tihedam sadu veel meile ei jõua, kuid tuul pöördub idakaarde ja tugevneb, õhtul on Liivi lahe ümbruses puhanguid 15 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +1 kraadi, saarte rannikul kuni +5 kraadi.

Pühapäev toob jõulise lörtsi – ja lumesaju, mis laieneb üle terve vabariigi ning muutub eriti tugevaks päevasel ajal. Suureneb ka tuisuoht

Uue nädala prognoospilt on vastuoluline - sõltuvalt madalrõhkkonna edasisest teekonnast ilm jääb kas talviseks või jõuab meile soojem õhumass. Kui esmaspäeval kulgeb madalrõhkkonna trajektoor Eestist lõuna poolt mööda, siis jääme külmemasse õhumassi. Sel juhulb tuleb lund nii esmaspäeval kui ka teisipäeval.

Kui madalrõhkkond piki Läänemerd põhja poole suundub, siis kandub selle idaserva mööda lõunavoolus meile soojem õhumass ning sadu läheb üle vihmaks.