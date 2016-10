Alanud nädalal saabuv lumi jääb maha järgmise nädala keskpaigani

Seda, kas järgmine nädal jätkub talviselt või tulevad soojemad ilmad, on Riigi Ilmateenistuse sünoptiku sõnul veel vara öelda.



Ööl vastu homset liigub üle Eesti kõrgrõhuhari ja ilm on suurema sajuta. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on -4 kuni +1, saarte rannikul kuni +4 kraadi.

Samal ajal tekib Skandinaavia kohal uus osatsüklon, laieneb üle Läänemere ning juba hommikul jõuavad vihmapilved saartele. Ennelõunal liigub sadu läänerannikule ja pärastlõunal sügavamale sisemaale ning sajab peamiselt lörtsi ja ka lund.

Päeval muutub madalrõhkkond kiiresti aktiivsemaks ja liigub õhtuks Rootsi rannikule. Tuul pöördub lõunasse ja kagusse ning järk-järgult tugevneb, õhtul on puhanguid 15, saartel 18 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +2, saartel kuni +4 kraadi.

Kolmapäevaks liigub madalrõhkkond üle Läänemere ja tänastel andmetel suundub Läti kohale. Sel juhul katab Eestit madalrõhkkonna jahedam ida- ja kirdeosa. Enamasti sajab lörtsi ja lund, saartel ning Pärnu-, Valga- ja osaliselt ka Viljandimaal sekka vihma.

Tuul puhub öösel kagust ja on väga tugev, puhanguid on 15, saartel kuni 20 m/s, päeval puhub idakaarest ja on veidi nõrgem. Õhutemperatuur on öösel ja päeval -2 kuni +3, Edela-Eesti rannikualadel kuni 5 soojakraadi.

Neljapäeval madalrõhkkond kaugeneb ja selle serva mööda algab külma sissetung. Vahete-vahel sajab lörtsi ja lund. Põhjakaare tuul on tugevam eelkõige saartel ja põhjarannikul, tänastel andmetel puhanguid 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni -5, rannikul kuni +3, päeval -2 kuni +2 kraadi.

Reedel madalrõhkkond eemaldub, aga selle äärmine lääneserv soosib meil kohatisi lume- ja lörtsihooge, saartel võib sekka ka vihma tulla. Tuul nõrgeneb ja pöördub läänekaarde. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni -5, meretuulele avatud rannikul kuni +2, päeval -2 kuni +1 kraadi, saarte rannikul kuni +3 kraadi.

Laupäeva öö on väheaktiivses rõhuväljas suurema sajuta ja rahulik. Õhutemperatuur on -2 kuni -7, rannikul kuni +2 kraadi. Päeval jõuab Taani kohale uus madalrõhkkond ja laieneb üle Läänemere. Tihedam sadu veel meile ei jõua, kuid tuul pöördub idakaarde ja tugevneb, õhtul on Liivi lahe ümbruses puhanguid 15 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +2 kraadi.

Pühapäeval laieneb madalrõhkkonna kirdeserv jõulisemalt Balti riikide kohale ning tänastel andmetel jõuab selle tihe lörtsi- ja lumesadu Eestisse. Puhub tugev idatuul. Õhutemperatuur on öösel -4 kuni +1, Saaremaa rannikul kuni +3, päeval -2 kuni +3 kraadi.