Lörts jõuab esmalt Saaremaale, seejärel levib üle kogu Eesti

Homme liigub madalrõhkkond Kesk-Euroopast Leedu poole ja laieneb servaga Eesti kohale. Vihma- ja lörtsisadu jõuab esmalt Saaremaale, Liivi lahe ümbrusse ja Eesti lõunaserva ning laieneb hommikuks üle Eesti. Päeval sajab aeg-ajalt lörtsi ja vihma. Kagutuul on suurema osa ajast tugev, puhanguid on 12, rannikul 15 m/s, päeval Liivi lahe ümbrusest alates nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni +3, saarte rannikul kuni +5, päeval 1 kuni 3, saarte rannikul kuni 6 kraadi.

Kolmapäeval liigub madalrõhkkond üle Peipsi ümbruse Laadoga poole ja selle lääneservas sajab meil aeg-ajalt lörtsi ja vihma. Öösel tuul rahuneb ja puhub valdavalt idakaarest, päeva jooksul pöördub järk-järgult läänekaarde. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni +2, saarte rannikul kuni +5, päeval 1 kuni 6 kraadi. Kolmapäeval algab ka veetaseme tõus.

Neljapäeval madalrõhkkond eemaldub ja hääbub. Sajuhooge on kohati. Läänekaare tuul on mõõdukas, sisemaal võib vaibuda. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni +3, saarte rannikul kuni +5, päeval 2 kuni 7 kraadi.

Reedene prognoosväli on tavapärasele Läänemere ümbruse sügisilmale sarnane. Skandinaaviasse jõuab madalrõhkkond ja selle serv laieneb üle Läänemere ümbruse, tõstab lõuna- ja edelatuule tugevaks ja toob päevaks vihma. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni +3, saarte rannikul kuni +6, päeval 3 kuni 8 kraadi.