Nädalavahetus tuleb tuuline, uuel nädalal on oodata lörtsisadu

Nädalavahetusel survestab Venemaa võimsat kõrgrõhkkonda Kesk-Euroopast lähenev madalrõhkkond ja selle vastasseisu tõttu puhub Eestis tugev tuul, uuel nädalal on oodata nii vihma- kui lörtsisadu.

Nädalavahetusel puhub tugev ida- ja kagutuul sisemaal puhanguti kuni 12, rannikul 15, saartel kuni 20 m/s. Kõrge õhurõhk ja tugev idakaare tuul lükkab veemasse meie rannikumerest veel eemale ning merevee tase jääb 60–65, laupäeva päeval kuni 75 sentimeetrit keskmisest tasemest madalamale.

Suuremad sajud meile ei ulatu ning vaid saartel ja pühapäeval ka Eesti edela- ja lõunaservas võib tibada nõrka vihma. Sooja tuleb 1–5, saarte rannikul kuni 7 kraadi, ööl vastu pühapäeva jääb temperatuur ühe külma- ja nelja soojakraadi ning päeval 4–7 plusskraadi vahele.

Esmaspäeval kahe rõhuala jõuline vastasseis tasapisi leeveneb ning kagu- ja idatuul nõrgeneb. Nõrga vihma võimalus on Eesti lääneservas. Sooja on öösel 0–4 ja päeval 3–7 kraadi.

Teisipäeval laieneb madalrõhkkonna serv Kesk-Euroopa poolt Eesti kohale. Öösel võib sadada saartel, päeva peale muutub sadu laialdasemaks ja õhtul tihedaks ning sajab nii lörtsi kui vihma. Ida- ja kagutuul on puhanguline. Õhutemperatuur jääb öösel ühe külma- ja nelja soojakraadi vahele, päeval on sooja 1–3, saarte rannikul kuni 6 kraadi.

Kolmapäeval tuleb madalrõhkkond ühes sadudega Eesti kohale. Öösel sajab lörtsi, Lääne-Eestis ka vihma ning sadu võib olla tihe. Puhub tugev kagutuul. Päeval sadu hõreneb ja nõrgeneb ning lörts asendub enamasti vihmaga. Tuul pöördub järk-järgult läänekaarde. Õhutemperatuur jääb öösel ühe külma- ja kahe soojakraadi vahele, saarte rannikul on sooja kuni 5, päeval 0–3, saartel ja läänerannikul kuni 6 kraadi. Veetaseme tõusutrend muutub püsivamaks.

Neljapäeval madalrõhkkond eemaldub ja hääbub. Sajuhooge on kohati. Läänekaare tuul on mõõdukas, sisemaal võib vaibuda. Õhutemperatuur jääb öösel ühe külma- ja kolme soojakraadi vahele, saarte rannikul on sooja kuni 5 ja päeval 2–7 kraadi.

Reedene tõotab tulla tavapärane Läänemere ümbruse sügisilm. Skandinaaviasse jõuab madalrõhkkond ning selle serv laieneb üle Läänemere ümbruse, tõstab lõuna- ja edelatuule tugevaks ja toob päevaks vihma. Õhutemperatuur on öösel nulli ümber, päeval tuleb 3–8 kraadi sooja.