Alanud nädal tuleb olulise sajuta, kuid tuuline

Ilmateenistuse nädalaprognoosi kohaselt on alanud nädala ilm valdavalt sajuta ja nädala esimestel päevadel ka tuulevaikne, nädala teises pooles on aga taas tugevat tuult oodata.

Eesti kohale ulatuva kõrgrõhkkonna loodeservas püsib meil hommegi kaunis ja kuiv sügisilm. Kagusse pöördunud tuul on homme veidi tuntavam, kuid seda vaid saartel ja rannikualadel. Ilm on vahelduva pilvisusega sajuta, puhub kagutuul 3–8 m/s, saartel kuni 11 m/s. Õhusooja on 3 kuni 7 kraadi.

Ka kolmapäeval on ilm valdavalt sajuta. Läänemerel suureneva madalrõhkkonna mõju tõttu jätkub lõuna- ja kagutuule tugevnemine. Öösel langeb õhutemperatuur -4 kraadini, meretuulega rannikul tuleb aga kuni 6 kraadi sooja. Päeval on õhutemperatuur +3 kuni +8 kraadi.

Neljapäeval püsib Euroopa ja Venemaal põhjaosas kõrgrõhuala, Kesk-Euroopat katab ikka madalrõhuala ning Eesti jääb kahe rõhuala piirimaile. Ilm on enamasti sajuta, kuid võrdlemisi tugeva ida- ja kagutuulega. Õhutemperatuur öösel -4 kuni 0 kraadi, päeval aga +3 kuni +6 kraadi.

Reedel saab Kesk-Euroopasse liikuv madalrõhkkond energiat lisaks ning suurendab survet Läänemere poole. Puhub tugev ida- ja kagutuul. Õhutemperatuur on öösel -3 kuni +2, päeval +2 kuni +7 kraadi.

Laupäeval ja pühapäeval jätkub Kesk-Euroopa poolt madalrõhkkonna tugev surve Läänemere ümbrusele. Samal ajal püsib Põhja-Euroopa kohal võimas suurtesse kõrgustesse ulatuv kõrgrõhuala. Kahe rõhuala vastasseisu tõttu puhub tugev ida- ja kagutuul, puhanguid on 12 , saartel kuni 16 m/s. Olulist sadu ei tule.