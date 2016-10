Lähipäevad tulevad sajuta

Pühapäeval tuleb pilves selgimistega ilm, öösel on mitmel pool ning hommikupoolikul kohati udu ja võib sadada uduvihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7 m/s, Lääne-Eestis kagu- ja lõunatuul 4–10, saartel puhanguti 13 m/s. Öösel tuleb sooja 1–5, pikemate selgimiste korral võib temperatuur langeda kuni kahe miinuskraadini, päeval on sooja 4–7 kraadi.

Esmaspäeva öösel on pilves selgimistega ja päeval vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Öösel puhub lõuna- ja kagutuul 2–7, päeval 3–8 m/s. Õhutemperatuur jääb öösel kahe külma- ja kahe soojakraadi vahele, rannikul on sooja kuni kuus ja päeval 4–7 kraadi.

Teisipäeval tuleb vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub kagutuul 3–9 m/s. Öösel jääb õhutemperatuur nelja külma- ja kahe soojakraadi vahele, rannikul tuleb sooja kuni kuus, päeval 4–7 kraadi.

Kolmapäeval on Lääne-Eestis pilves selgimistega ilm ja kohati võib sadada vähest vihma. Ida-Eestis on ilm vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub kagutuul 3–9 m/s. Õhutemperatuur ulatub öösel kahest miinuskraadist nelja soojakraadini, saartel on sooja kuni seitse, päeval 4–8 kraadi.