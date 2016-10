Nädalavahetus ja uus nädal toovad ilmamuutuse

Kõigile ei sobi nii pikalt kõrgel püsinud õhurõhk, mõnele on selge taeva all öökülmad liiga teinud, teisele ei meeldi lihtsalt hall taevas ja ühtlaselt madal õhutemperatuuri foon. Ööpäeva keskmine õhutemperatuur võiks tavaliselt sel ajal olla veel 6–8, praegu aga on vaid 1–4 kraadi. Kuid tuulevaikus on lasknud praamiliiklusel normaalselt toimida ning kurta ei saa ka teised lageda taeva all toimetavad inimesed.

Nädalavahetus ja uus nädal toovad muutuse, kui lääne poolt lähenevad madalrõhualad kõrgrõhuala lõpuks liikvele sunnivad. Ebastabiilseks võib juba homme kujuneda ühendus Rohuküla ja Heltermaa vahel, kui veidi tugevnev kagutuul langetab veetaseme alla ohtliku piiri. Idakaare tuuled jäävad veel terveks nädalaks püsima, ülekaalus on kagutuuled.

Kõrgrõhkkonna kese tuleb homme meile lähemale ning on ülehomme Eesti kohal. Ilm püsib mandril rahulik ja suurema sajuta. Samal ajal saartel ja läänerannikul tugevneb kagutuul. Suuremal osal Eestist võib taevas püsida madal pilvekiht ja sellest kohati ka veidi uduvihma tulla. Õhutemperatuur on öösiti 0–4 kraadi, kui taevas selgineb, siis on ka väike miinus võimalik. Rannikul on kuni kuus, päeval 4–7 kraadi.

Esmaspäeval libiseb kõrgrõhkkond üle Eesti Venemaa poole, tuul pöördub lõunakaarde ja päeval püsivalt kagusse. Pilvekihti tekib selgemaid laike ja ilm on sajuta. Õhutemperatuur jääb öösel ühe külma- ja nelja soojakraadi vahele, rannikul tuleb sooja kuni kuus, päeval 4–8 kraadi.

Teisipäeval ulatub üle Eesti kõrgrõhkkonna loodeserv ja ilm on valdavalt sajuta. Läänemerele laieneva madalrõhkkonna serva tõttu püsib mõõdukas kagutuul. Õhutemperatuur jääb öösel kolme külma- ja kolme soojakraadi vahele, rannikul tuleb sooja kuni kuus, päeval aga 4–8 kraadi.

Kolmapäeval ja neljapäeval on kõrgrõhuala kese taganenud Lääne-Venemaale ning loonud läänepoolsetele madalrõhualadele võimaluse laieneda üle Läänemere. Niiskem õhk madalrõhuala idaservas haarab eelkõige Lääne-Eestit ja seal võib ka vihma tulla. Kagutuul püsib mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel kahe külma- ja kahe soojakraadi vahel, saartel tuleb sooja kuni seitse ja päeval 4–8 kraadi.

Reedel näivad sajud koonduvat Kesk-Euroopas püsima jäänud madalrõhuala ümbrusesse ja meil tugevneb pigem Venemaa kõrgrõhuala mõju. Ilm on olulise sajuta. Puhub tugevnev ida- ja kagutuul. Öösel jääb õhutemperatuur kolme külma- ja kahe soojakraadi vahele, saartel on sooja kuni kuus, päeval 3–7 kraadi.